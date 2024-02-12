الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوز لافيينا والسكة الحديد وبروكسي في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود بدوري المحترفين

مباراة راية والسكة
مباراة راية والسكة الحديد

حقق فريق بروكسي بقيادة محمد حامد فوزا غاليا وهزم وادي دجلة بهدف مبكر سجله حسام بركات في الدقيقة السابعة في المباراة التي أقيمت بملعب بروكسي في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم أحمد عبد السميع ليرتفع رصيد بروكسي إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد وادي دجلة عند 38 نقطة.

وفي الإسماعيلية  فاز لافيينا على القناة بهدف دون رد سجله محمد جبس في الدقيقة 89 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد لافيينا إلى 36 نقطة ويتوقف ر صيد القناة عند 28 نقطة. 

وفي الإسكندرية فاز السكة الحديد على راية بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى مدحت ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد راية عند 28 نقطة  ..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل سعيد كمال للسكة الحديد في الدقيقة 59 وأضاف محمد النادي الهدف اثاني في الدقيقة 80 .

وتنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم مباراة غزل المحلة وطنطا بملعب غزل المحلة وأنهى غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك  المرحلة الأولى في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من تسعة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38.

وأنهى فريق طنطا بقيادة عمرو أنور المرحلة الأولى في المركز السابع برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 32 وتقليص الفارق مع غزل المحلة إلى ثلاث نقاط وانعاش أماله في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

يدير المباراة أسامة إسماعيل ويساعده محمد عبد العظيم وأحمد طارق منير، ومعهم أحمد جمال شاهين حكمًا رابعًا.

بطولة دوري المحترفين بروكسي لافيينا السكة الحديد غزل المحله

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