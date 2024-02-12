راية يستضيف السكة والقناة يواجه لافيينا في مجموعة الصعود بدوري المحترفين

يحل السكة الحديد ضيفا على فريق راية ويستضيف القناة فريق لافيينا في الثالثة عصر اليوم، في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

راية يواجه السكة الحديد

في ملعب حرس الحدود بالإسكندرية يستضيف راية بقيادة محمد حليم فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد .

وأنهى راية المرحلة الأولى في المركز التاسع برصيد 28 نقطة من ستة انتصارات وعشرة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا بينما أنهى فريق السكة الحديد المرحلة الأولى في المركز السادس برصيد 29 نقطة من ستة انتصارات و11 تعادلا وهزيمتين وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا .

وتعني المباراة الكثير للفريقين والتعادل لن يفيدهما ويسعى كل فريق للفوز للمنافسة على المركز الثالث الذي يخوض صاحبه دورة رباعية مع أوائل مجموعات القسم الثاني " ب " يتأهل منها فريق واحد للدوري الممتاز.

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده كيرلس نزيه وهشام صبري ومعهم عبد الرجمن صالح حكما رابعا.

فريق السكة الحديد

القناة يستضيف لافيينا

وفي الإسماعيلية يستضيف القناة بقيادة أحمد العجوز فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح وأنهى القناة المرحلة الأولى في المركز العاشر برصيد 28 نقطة من سبعة انتصارات وسبعة تعادلات وخمس هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وأى نتيجة غير الفوز تعني ابتعاده عن المنافسة على المركز الثالث .

على الجانب الأخر أنهى فريق لافيينا المرحلة الأولى في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من تسعة انتصارات وستة تعادلات وأربع هزائم وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 والتساوي مع حرس الحدود الثالث إذا خسر حرس الحدود أمام بتروجت .

يدير المباراة محمد عبد العليم ويساعده هاشم عبد المريد ومحمد مصطفى إسماعيل ومعهم عبد الكريم نصار حكما رابعا.