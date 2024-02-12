ميقاتى: ذكرى اغتيال الحريرى تؤكد وحدة اللبنانيين فى وجه الأخطار

عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أمله في أن تكون ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الأخطار المحدقة بلبنان.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، الذي تحل ذكرى اغتياله بعد غد الأربعاء.

ووصل الحريري إلى لبنان، أمس، للمشاركة في الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال والده بتفجير استهدف موكبه في الرابع عشر من شهر فبراير عام 2005.

وأقيمت لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري فور وصوله مراسم استقبال رسمية، ثم عقد الرئيسان اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة.