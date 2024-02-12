الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تتسلم دفعة من حافلات فرنسية مستعملة لمجابهة أزمة النقل

تونس تتسلم دفعة من
تونس تتسلم دفعة من حافلات فرنسية

تسلمت تونس دفعة ثانية من حافلات فرنسية مستخدمة لمواجهة الأزمة المتفاقمة لقطاع النقل.

وأعلنت وزارة النقل عن وصول 47 حافلة، من بينها تسع حافلات مزدوجة عبر ميناء حلق الوادي بالعاصمة.

وهذه دفعة ثانية من صفقة اقتناء تشمل 300 حافلة وقعتها شركة "نقل تونس" مع "الوكالة المستقلة للنقل بباريس" بكلفة تناهز 1ر5 مليون دولار.

وكانت تونس تسلمت دفعة أولى تشمل 122 حافلة، من بينها 39 مزدوجة في أبريل الماضي.

ووقعت تونس صفقات اقتناء مماثلة لحافلات مع نفس المزود في 2015 و2016 و2017، وتقول الوزارة إن الحافلات تحمل مواصفات إيكولوجية.

وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الإثنين، إنه سيجري استخدام الحافلات قبل شهر رمضان بعد الانتهاء من المعاينة الفنية والإجراءات الإدارية.

وأدت الأزمة المالية، التي تعصف بشركة "نقل تونس" والمالية العامة للدولة، إلى تأخر الاقتناءات لعدة سنوات وسط تقادم واهتراء جزء كبير من أسطول الحافلات بالعاصمة والمدن الكبرى.

وقال وزير النقل: "هذه الحافلات ليست سوى حل ظرفي وعاجل لدعم العرض، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية العالية، في انتظار استكمال تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالاقتناءات الجديدة".

وأضاف الوزير أن "استراتيجية الوزارة تتجه إلى تعزيز النقل الحديدي ومد شبكاته في المناطق الحضرية والضواحي والحافلات المكهربة".

تونس حافلات فرنسية وزارة النقل حلق الوادي رمضان

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