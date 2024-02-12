الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة: الدين الخارجى لـ مصر عند مستويات آمنة.. وتكشف الأسباب

الدين الخارجي لمصر
الدين الخارجي لمصر

توقعت الحكومة أن تساعد النتائج الاقتصادية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، في وضع عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض بنهاية العام يقدر بـ2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتراوح العجز المالى الكلى المقدر بين 7-7.7% في العام المالى 2023/ 2024، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 85% من الناتج بحلول يونيو 2027.

استقرار الدين الخارجى


وأشار تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى استقرار الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، رغم بلوغه 164.7 مليار دولار بنسبة 40.3% من الناتج المحلي، وذلك لعدة أسباب، وهي: أنه أقل مقارنة بالدول المثيل لأن الدين القصير الأجل 17% منه فقط، والدين طويل الأجل 83%، ما يعني الالتزمات في الوقت القصير قليلة مما يحدث من الضغوط المالية بالعملة الصعبة، كما أن 18% من إجمالى الدين الخارجى إصدار السندات والأذون وفيها تنوع شديد فى العملات، ما يعني عدم الاعتماد على عملة صعبة واحدة، فالتنوع يقلل مخاطر سداد الالتزامات الخارجية ويمثل أداة جيدة لجذب مستثمرين لمصر من دول عديدة.

طفرة في البنية التحتية 


ولفت التقرير إلى أن 22.2 مليار دولار من الدين الخارجى فى يونيو 2023 خصصت من مؤسسات المشروعات التنموية، بما يعني إحداث طفرة في البنية التحتية، كما أن تقييم الاقتصاد المصرى من شركات التقييم الدولية يوضح أن مصر لم تتعثر فى أى وقت سابق عن سداد الديون على مدار السنوات السابقة.

يأتى ذلك رغم الآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا وتأثيرها على خفض سلاسل الإنتاج، وكذلك أثر السياسات النقدية المنتهجة من عدد من البنوك المركزية العالمية والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعار العائد لكبح جماح الضغوط التضخمية، وأثر ذلك على إحداث انكماش في معدلات النمو الاقتصادى العالمية.

الدين الخارجي الدين عجز الموازنة سداد الدين العجز المالي الموازنة الحالية

مواد متعلقة

الحكومة تعدل توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد فى الموازنة الحالية: 3% نموًا اقتصاديًا متوقعًا

القصير: تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية

السعيد والقصير يتابعان الموقف التنفيذى لبرنامج الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة

"التخطيط": 5 مختبرات لتطوير أفكار الشباب وتحويلها لمشروعات ريادية

تخريج نحو 3000 من "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة بـ27 محافظة

7 محطات لزيادة الأجور وإقرار أضخم حزم الحماية الاجتماعية حتى 2024 (إنفوجراف)

«سفراء التنمية المستدامة» لـ«الدستور»: نفذنا مشروعات مبتكرة باستخدام مواد محلية وعبر إعادة التدوير

انخفاض التضخم الشهرى.. "الإحصاء": 31.2% معدل تضخم يناير 2024

الأكثر قراءة

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تطورات في محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال