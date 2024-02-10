"التخطيط": 5 مختبرات لتطوير أفكار الشباب وتحويلها لمشروعات ريادية

قالت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكارالتابع لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، إن مبادرة "كن سفيرًا" واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تسعى إلى تحويل أفكار الشباب المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة إلى مشروعات ريادة أعمال مفعلة على أرض الواقع.

التعريف بأهداف التنمية المستدامة

وأضافت مدير المركز، فى تصريح لها، أن المبادرة لم تكتف بتقديم الجانب النظرى فقط، وتعريف الشباب بأهداف التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة، لكن النقطة الأكثر أهمية هى حث ودفع هؤلاء الشباب على تطوير أفكار مشروعات ريادة أعمال مستدامة تضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق، وذلك لتكتمل الحلقة بخلق جسر يربط بين الجزء النظرى والمخرجات التطبيقية القابلة للتنفيذ، لذلك تم التعاون بين مبادرة "كن سفيرًا" ومختبر الابتكار المستدام، التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، فى تفعيل الأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة عاملة فى السوق.

مختبر الابتكار

وأوضحت أن مختبر الابتكار يضم 5 مختبرات فرعية أخرى، وهى: فى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، التحول الرقمى وصناعات الجيل الرابع، الصناعات الإبداعية والثقافية، الصناعات التكنولوجية والحيوية، الابتكارات فى القطاع الحكومى، والتى تحاول جميعها تجسيد أهداف رؤية مصر 2030، والأهداف التنموية الأممية.

مبادرة كن سفيرًا

وأشارت إلى تقديم المختبر أنشطة متعددة تتلاقى مع الأفكار المبتكرة والمستدامة، بدءًا من مرحلة توليد الأفكار، وعقد هاكثون، ومرحلة ما قبل الاحتضان، ومرحلة الاحتضان، ومرحلة تسريع الأعمال، ومن خلال التعاون المشترك ما بين المركز والمبادرة تم تدريب 72 متدربا ومتدربة من خريجى مبادرة "كن سفيرًا" على العديد من البرامج، وهى: برنامج ما قبل الاحتضان فى مجال الاقتصاد الأخضر، برنامج الاحتضان فى مجال الاقتصاد الأخضر، برنامج ما قبل الاحتضان فى مجال الملابس الجاهزة المستدامة، ومعسكرات توليد الأفكار، وقد تم بالفعل احتضان 15 مشروعا من مشروعاتهم، منها شركتان عاملتان ومسجلتان.