تخريج نحو 3000 من "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة بـ27 محافظة

كشفت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن تقدم ما يناهز 10 آلاف شاب وشابة مصرية من مختلف أنحاء الجمهورية للالتحاق بمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة بدفعاتها الثلاث، حيث تم قبول ألف متدرب فى الدفعة الأولى، ثم الاحتفال بتخرج 800 متدرب منهم عام 2021، وفى عام 2022 تم تدريب 1300 متدرب، ونحتفل اليوم بتخرج 1058 من الدفعة الثانية ممن اجتازوا مراحل التقييم المختلفة.

مبادرة "كن سفيرًا"

وأشارت مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن عدد الذكور من طلاب الدفعة الثانية من المبادرة بلغ نحو 377 متدربا مقابل 681 متدربة من الإناث، كما تمت مراعاة دمج ذوى الهمم فى المبادرة، وقد بلغ عددهم 11 متدربًا.

وتابعت: كما تم تخصيص مسار خاص لذوى الهمم من الصم وضعاف السمع، مضيفة أن المتدربين مثلوا الفئات الاجتماعية المختلفة من طلاب الجامعات والخريجين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية والخاصة.

وواصلت: تمت مشاركة متدربين ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، كمؤسسة حياة كريمة، مؤسسة مصر الخير، جمعية الهلال الأحمر المصري، والكشافة المصرية، وتلقي المتدربون وحدات تدريبية مقسمة إلى ثلاثة مستويات، بدءًا من المستوى التمهيدى حيث تمت دراسة وحدات تدريبية تتعلق بتطوير المهارات الشخصية من خلال منصة تدريبية إلكترونية تعرف بمنصة "استدامة"، مرورًا بالمستوى التخصصى الخاص بالتدريب على 11 وحدة تدريبية من موضوعات التنمية المستدامة، من خلال الاستعانة بخبراء فى مجال التنمية المستدامة، وعرض 23 فيديو تخصصيا بإجمالى 23 ساعة تدريبية، ويأتى المستوى الاحترافى والأخير ويتضمن تدريب المتدربين لتأهيلهم ليصبحوا سفراء للتنمية المستدامة ونشر فكر وتطبيقات التنمية المستدامة فى مجتمعاتهم، بإجمالى عدد ساعات 40 ساعة تدريبية.

استقبال 600 فكرة مشروع

وتابعت: بعد الانتهاء من التدريب قام فريق عمل المبادرة بمتابعة الخريجين واستقبال حوالى 600 فكرة مشروع ومبادرة، وتم تصنيفهم وترشيحهم للالتحاق بمختبر الابتكار المستدام التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى ترشيح 72 متدربًا للانضمام إلى برنامج شباب صناع السياسات، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لتمثيل 37 مشروعًا.

وفى إطار حرص المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة على متابعة الخريجين وإشراكهم فى كافة الفعاليات، لفتت إلى تدريب 63 متدربًا على التصويت الإلكترونى، كما تم ترشيح 200 خريج للمشاركة فى مبادرة "العقول الخضراء" التى ينفذها المعهد القومى للحوكمة، بالإضافة إلى مشاركة 18 متدربًا في مسابقة "نبنى لبلدنا" التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار، وتقديمهم 6 أبحاث، ولتمكين الخريجين المعتمدين، وكذلك تمت الاستعانة بمدرب معتمد من خريجى الدفعة الأولى لتدريب 50 سيدة من محافظة الأقصر من مركز إسنا على كيفية زراعة أسطح المبانى ونشر ثقافة التنمية المستدامة بين السيدات بالصعيد المصرى، وذلك فى إطار برنامج "هى" للتنمية المستدامة.