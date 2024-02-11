أسامة كمال: نتنياهو لم يعد يسيطر على نفسه ويحتاج لعلاج نفسي

قال الإعلامي أسامة كمال، إن إسرائيل لديها وهم أن مصر قلقة منهم، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو لم يعد يسيطر على نفسه وأصبح واحدًا من 100 ألف إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يصعب عليه أن هناك في العالم من يتعامل مع نتنياهو على أنه سليم نفسيًا.

مصر تحذر إسرائيل من تعليق معاهدة السلام

وأشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت إن المسئولين المصريين طالبوا نظرائهم الغربيين بإبلاغ إسرائيل بتعليق معاهدة السلام إذا دفع الجيش الإسرائيلي سكان غزة للحدود المصرية، متابعة أنه رغم التوترات المسئولين المصريين والإسرائيليين يتواصلون معًا.

وتابع، أن وزير الخارجية سامح شكري يحذر من آثار وخيمة لأي توسع للعمليات العسكرية الإسرائيلية.