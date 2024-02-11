الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية لفرض هيبة القانون

حملة اشغالات مكبرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي المعصرهة وطرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.

وشنت الاجهزة التنفيذية بالحى حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وذلك بطريق الاوتوستراد بنطاق حي المعصرة وطرة، شارك فى الحملة مديري المتابعة الميدانية والمحلات وادارة الاشغالات ومشرفى المربعات.

 

وتأتي الأعمال فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لاحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والقضاء على العشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذا لكافة التوجيهات بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها رفع الاشغالات بالطرق العامة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة. 

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديرى مديريات التموين، والطب البيطرى، والتضامن، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.
وشدد محافظ القاهرة علي استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.
 

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة
إشغالات حملات طره المعصرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

شاهد.. ملك الأردن يشارك فى عملية إنزال مساعدات لأهالى غزة

العاهل الأردنى يشارك فى عملية إنزال جوى للمساعدات الإنسانية لغزة

الأربعاء.. الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان الحرب على غزة

واشنطن بوست: ترامب سيفكك الناتو ويقف مع روسيا ضد حلفاء الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح