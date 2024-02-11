نائب محافظ القاهرة يتابع رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية لفرض هيبة القانون

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي المعصرهة وطرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.

وشنت الاجهزة التنفيذية بالحى حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وذلك بطريق الاوتوستراد بنطاق حي المعصرة وطرة، شارك فى الحملة مديري المتابعة الميدانية والمحلات وادارة الاشغالات ومشرفى المربعات.

وتأتي الأعمال فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لاحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والقضاء على العشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذا لكافة التوجيهات بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها رفع الاشغالات بالطرق العامة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومديرى مديريات التموين، والطب البيطرى، والتضامن، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة علي استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.



حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة

حملة اشغالات مكبرة بأحياء جنوب القاهرة