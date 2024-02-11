أكرم القصاص يكشف أهمية حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص إنه منذ عام 2019 بدأ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن وقت كورونا الرئيس السيسي أقر منحة للعمالة غير المنتظمة للمرة الأولى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الحد الأدنى للأجور منذ 2019 حتى اليوم زاد 400% من 1200 جنيه واليوم نتحدث عن 6 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه في عام واحد حدثت 3 زيادات كبرى.

وتابع أنه في مارس 2023 حدثت زيادة، وكذلك سبتمبر وكذلك في فبراير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وكلامه في أعياد الشرطة أن هناك إحساسًا بمعاناة الناس وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية وصلت إلى 180 مليار جنيه، واللافت هو زيادة الأطباء والتمريض والمعلمين، وفي 2019 كان بدل السهر والعدوى 6 جنيهات واليوم أصبح 150 جنيهًا بدل السهر.

حملات الحكومة لضبط الأسواق

وأكد أن الحكومة تقوم بحملات متتالية لضبط الأسواق والبضائع المحتكرة من قبل بعض التجار، والزيادة تزيد القوى الشرائية مع استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن ميزة توقيت الحزمة الاجتماعية هي دخول شهر رمضان.