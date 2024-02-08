حكايات من الصحافة والسياسة يرويها عاطف الغمري في مكتبة مصر الجديدة

بحضور السفير عزت سعد

حكايات من الصحافة والسياسة، يرويها الكاتب الصحفي عاطف الغمري، في الأمسية التي تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن في شارع العروبة.

حكايات من الصحافة والسياسة يرويها عاطف الغمري

حيث يحل الكاتب الصحفي عاطف الغمري، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات مكتبة مصر الجديدة العامة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت الموافق 24 فبراير الجاري.

وفي هذا اللقاء يناقش عاطف الغمري، ويوقع كتابه “حكايات من الصحافة والسياسة”، والصادر عن مؤسسة أخبار اليوم للنشر والتوزيع العام الماضي 2023، ويناقش الكتاب ويحاور مؤلفه عاطف الغمري، السفير عزت سعد.

ويعد كتاب عاطف الغمري، “حكايات من الصحافة والسياسة”، هو الجزء الثاني من كتابه “في كواليس الصحافة والسياسة”، والذي كان قد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في العام 2018، يقع الكتاب في سبعة فصول يستهلها عاطف الغمري، بأساتذته الصحفيين الذين تعلم علي أيديهم أسرار مهنة الصحافة، ومن بينهم موسي صبري وأنيس منصور وإحسان عبد القدوس.

كما يتطرق عاطف الغمري في كتابه “حكايات من الصحافة والسياسة”، إلي فترة عمله في جريدة الأهرام وقت رئاسة محمد حسنين هيكل تحريرها.

وفضلا عن كتابه “حكايات من الصحافة والسياسة”، صدر للكاتب الصحفي عاطف الغمري، العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: “وثائق البيت الأبيض تتحدث: أمريكا والإخوان منذ خطة اغتيال عبد الناصر”، والصادر عن دار نهضة مصر عام 2014 ــ كتاب “الثورة والمؤامرة.. 25 يناير بداية طريق التغيير” وصدر أيضا عن نهضة مصر 2013. وعن نفس الدار صدر له في العام 2012 كتاب “مصر تستعيد روحها”.

وفضلا عن عمله الصحفي والكتابة الصحفية، كتب ونشر عاطف الغمري، العشرات من الأعمال الأدبية، نذكر من بينها: المجموعات القصصية: بيت الأصول ــ همت تتنازل عن العرش ــ فضلا عن مسرحية "سبعة أطفال يهود.. مسرحية من أجل غزة.

كما كتب عاطف الغمري، القصة والسيناريو والحوار لعدد من الأفلام والمسلسلات الدرامية، منها: فيلم “زيارة سرية” نتاج عام 1981 ــ فيلم “دليل الاتهام” إنتاج 1983 ــ “الحب في غرفة الإنعاش” 1985، وفي نفس العام إنتج فيلمه “تحت السطح الهادئ”، فضلا عن مسلسل “الأبناء”، والسهرة التلفزيونية انتظر ودعني أفكر.