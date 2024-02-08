قائد نيجيريا عن نهائى "كان 2023" المرتقب: الجماهير سلاحنا الأول والأخير

تحدث تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عن مواجهة النسور الخضراء، المرتقبة أمام كوت ديفوار، على لقب نهائي كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد نهائي "كان 2023" بين كوت ديفوار ونيجيريا

من المقرر إسدال الستار رسميًا على النسخة رقم "34"، من فعاليات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، بإقامة المباراة النهائية من الأميرة السمراء، حينما يستضيف كوت ديفوار البلد المستضيف العرس القاري، نظيره نيجيريا على ملعب الحسن واتارا.

وقال إيكونج، قائد النسور الخضراء، في تصريحات تليفزيونية لـ"شبكة BBC": انتظرنا كثيرًا هذه اللحظة، لم لا ونحن نمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف: "أتمنى أن يكون الجميع في كامل تركيزه والابتعاد عن أي أخطاء قد تكلفنا اللقب، دائمًا النهائيات ما تحسم بالأشياء البسيطة وبعض الهفوات".

وأكمل قائد النسور: "أحلم باللحظة التي أرفع فيها الكأس، التي تمثل لي أمرًا رائعًا لا يمكن وصفه إذ حدث، نعلم جيدًا شعور الجماهيرية النيجيرية، المتشوقة للقب القاري".

وشدد: "نعد الجماهير بالعمل على تحقيق حلمه إلى أمر واقعي في الحقيقة، هم سلاحنا الأول والأخير في هذه المواجهة المرتقبة، أتمنى أن يكسو مدرجات الملعب بكثافة".

وأردف إيكونج: "لا شىء مستحيلا في عالم كرة القدم، الساحرة المستديرة، تعطي لمن يعطيها فقط في الملعب، وليس بالأسماء أو النجوم".

واختتم قائلا: "نتائج النسخة الحالية من البطولة القارية والمفاجآت المدوية، التي حدثت على مدار المواجهات الماضية، أكبر دليل على ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب نيجيريا، قد نجح في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من "كان 2023"، على حساب منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة مثيرة عن طريق ضربات الجزاء "4 /2"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمواجهة بالتعادل الإيجابي 1/1.