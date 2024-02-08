الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابع مرة.. نيجيريا في نهائي كأس الأمم الإفريقية بضربات ترجيحية

نيجيريا وجنوب إفريقيا
نيجيريا وجنوب إفريقيا

يعد منتخب نيجيريا هو أكثر المنتخبات الأربعة جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصولا إلى دور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية بـ15 مرة.

كانت نيجيريا قد تمكنت من اقصاء جنوب إفريقيا من دور الأربعة بضربات ترجيجية 4 – 2 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج. 

نيجيريا تتأهل إلى النهائي بضربات ترجيحية 4 مرات

هذه ليست المرة الأولى التي تنحخ فيها نيجيريا من تجاوز دور نصف النهائي بضربات ترجيحية لكنه يحدث للمرة الرابعة.

إذ كانت المرة الأولى في نسخة 1984 التي تولت تنظيمها دولة ساحل العاج، وتغلبت على منتخب مصر بضربات ترجيحية 8 – 7 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل منهما.

والمرة الثانية كانت في نسخة 1988 التي استضافتها دولة المغرب، وفازت على منتخب الجزائر بضربات ترجيحية 9 – 8 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله.

والمرة الثالثة كانت في نسخة 1994 التي احتضنتها دولة تونس، وتغلبت على منتخب ساحل العاج بضربات ترجيحية 4 – 2 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منهما. 

إذن نيجيريا منتخب محظوظ جدا إذ لم يسبق له أن انهزم في دور قبل النهائي في كأس الأمم الإفريقية بضربات ترجيحية أي أنها دائما ما تبتسم له.

عموما هذه المرات الأربع من أصل 8 مرات نجحت فيها نيجيريا في تخطي دور الأربعة.

نيجيريا تتجاوز دور قبل النهائي 4 مرات أخرى

فأول مرة استطاعت فيها نيجيريا أن تعبر هذا الدور كان في نسخة 1980 في نيجيريا، وفازت على منتخب المغرب بنتيجة هدف نظيف.

وفي نسخة 1990 التي تولت تنظيمها دولة الجزائر تغلبت على منتخب زامبيا بنتيجة هدفين دون رد.

وفي نسخة 2000 التي استضافتها دولتا غانا ونيجيريا فازت على جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين دون مقابل.

وفي نسخة 2013 التي احتضنتها جنوب إفريقيا تغلبت على منتخب مالي بنتيجة كبيرة 4 – 1.

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ماذا ينتظرنا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

جنوب إفريقيا والخروج للمرة الثانية من دور قبل النهائي

على الجانب الآخر هذه هي المرة الثانية التي تبلغ فيها جنوب إفريقيا دور نصف النهائي، وتفشل في بلوغ المباراة النهائية إذ كانت المرة الأولى في نسخة 2000 حين خرجت على يد نيجيريا.

عموما تواجد جنوب إفريقيا في دور قبل النهائي في النسخة الحالية يعد الحضور الرابع لها في هذا الدور.

نيجيريا والتفوق الكاسح على جنوب إفريقيا

اقصاء جنوب إفريقيا على يد نيجيريا هو تأكيد على تفوق نيجيريا الكاسح على جنوب إفريقيا في المواجهات المباشرة بينهما في كأس الأمم الإفريقية، فنيجيريا لم تتذوق ابدا طعم الهزيمة على يد جنوب إفريقيا في 4 مواجهات منها 3 مواجهات كانت في الأدوار الإقصائية، فغير اطاحة نيجيريا بجنوب إفريقيا في النسحة الحالية، وفي نسخة 2000 من دور الأربعة أطاحت بها أيضا في نسخة 2019 في مصر لكن هذه المرة من دور الثمانية بفوزها عليها بنتيجة 2 – 1.

كما تقابلا في مباراة واحدة فقط في دور المجموعات كانت في نسخة 2004 التي تولت تنظيمها تونس في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وتغلبت نيجيريا على جنوب إفريقيا بنتيجة عريضة رباعية نظيفة. 

ونيجيريا تمكنت من تجاوز دور المجموعات بصفتها وصيفة المجموعة في حين عجزت جنوب إفريقيا عن تجاوزه باحتلالها المركز الثالث.

نيجيريا جنوب أفريقيا ساحل العاج جمهورية الكونغو الديمقراطية كأس الأمم الأفريقية نيجيريا وجنوب إفريقيا دور قبل النهائي

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