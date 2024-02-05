ماذا ينتظرنا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تنطلق مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأربعاء المقبل، حيث يلعب نيجيريا ضد جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية ضد كوت ديفوار.

ويتصارع الرباعي كوت ديفوار، نيجيريا، جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية على اللقب الإفريقي الذي يغيب عن خزائنهم لسنوات.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز ما ينتظرنا من مباريات نصف نهائي البطولة الإفريقية.

صراع اللقب الغائب

ويدخل أضلاع المربع الذهبي لجنوب إفريقيا، بحثًا عن التتويج باللقب الغائب عن كل منتخب منذ سنوات كبيرة حيث تأتي البداية مع نيجيريا التي تحلم باللقب الغائب منذ أخر تتويج في 2013.

أما كوت ديفوار تحلم بالتتويج باللقب الثالث على أرضها بعد غياب عن التتويج منذ أخر تتويج في 2015.

ويحلم منتخب الأولاد بالتتويج باللقب الإفريقي الذي لم يتوجوا به سوى مرة وحيدة في 1996، بينما يحلم منتخب الكونغو الذي أقصى منتخب مصر باللقب الثالث حيث كان أخر تتويج في نسخة 1974 بالقاهرة.

صراع أفضل لاعب

باتت المنافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حيث قدم العديد من لاعبي المربع الذهبي أداء رائع وعلى رأسهم أديمولا لوكمان مهاجم نيجيريا.

لوكمان يعتبر واحد من هدافي البطولة بتسجيله 3 أهداف حيث يفصله هدفين على صدارة ترتيب هدافي المسابقة والتي قد تجعله الأفضل في البطولة حالت وصلت نيجيريا النهائي.

اللاعب الثاني هو سيكو فوفا قائد وسط ساحل العاج والذي يقدم مستويات رائعة في النسخة الحالية وكان له الفضل في الأدوار الإقصائية بعدما صنع فوز تأهل كوت ديفوار لنصف النهائي على حساب مالي.

اللاعب الثالث هو يان ويسا جناح برينتفورد الإنجليزي ومنتخب الكونغو والذي يقدم بطولة مميز وسجل هدفين في البطولة.

أما اللاعب الأخير فهو روني ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا الذي حجز جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما دخل التاريخ أمام الرأس وتصدى لأربعة ركلات ترجيح لأول مرة في تاريخ البطولة.