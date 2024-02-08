الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 وقيمة الحافز لدرجتك الوظيفية

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

كثف ملايين المصريين في الساعات الأخيرة البحث عن “موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024”، بعد أن  قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ووصفها بأنها "أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية"، وفقًا لبيان رئاسي صدر مساء أمس الأربعاء، وتأتي لتخفيف بعض الأعباء المعيشية عن المواطن في ظل الغلاء والتضخم.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 

من المفترض أن يسري تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من الأول من مارس المقبل، حيث ستصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية إلى 180 مليار جنيه  وفقًا للبيان الصادر، وهو ما اعتبره المواطنون أمر مبشر وجيد لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع شهر رمضان وفيه تستعد الأسر بشراء السلع والمواد التموينية.

قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

وفقًا للقرار الذي صدر بعد اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ورفع الحد الأدنى للأجور  بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

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كما يشمل القرار اعتماد علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

قيمة الحافز الإضافي للدرجات الوظيفية 2024

بالإضافة إلى حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه  للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، لتصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه

زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 

ولم ينسى الرئيس مستحقي معاش تكافل وكرامة  والذي يقدروا بالملايين وجميعهم من محدودي الدخل لا سيما أنهم يعتمدون عليه في تحمل نفقاتهم إذ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه مما يجعل الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش،  كما تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025.

وفي قرار آخر، رفع الحد الأقصى للاعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
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