الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس تحرير الأخبار: زيادة الأدنى للأجور سينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطن

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن ما يحدث اليوم في مصر من أزمات اقتصادية أمر حتمي لما يحدث في العالم من أزمات وحروب، لذا ما يحدث في العالم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وحجم الأعباء المصرية.

حزم الدعم الاجتماعي المصري 

وأكد أسامة السعيد، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ماحدث اليوم خير دليل على أن الدولة المصرية لا تتأخر عن مساندة المواطن المصري في وقت الأزمات.

التصدي لارتفاع الأسعار 

وأضاف في حديثه، أن هذه الحزم بمثابة إجراءات استثنائية لدعم المواطن في مواجهة الأزمات، ولكن هناك مسارات دائمة في الموازنة العامة تستهدف دعم المواطن.

وأشار إلى أن زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع العام ستليه زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، وهذه الزيادة سوف تنعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطن المصري.

 

أسامة السعيد نائب رئيس تحرير الأخبار اكسترا نيوز دعم الدولة للمواطن قناة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"