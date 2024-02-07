نائب رئيس تحرير الأخبار: زيادة الأدنى للأجور سينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطن

قال أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن ما يحدث اليوم في مصر من أزمات اقتصادية أمر حتمي لما يحدث في العالم من أزمات وحروب، لذا ما يحدث في العالم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وحجم الأعباء المصرية.

حزم الدعم الاجتماعي المصري

وأكد أسامة السعيد، خلال لقائه عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ماحدث اليوم خير دليل على أن الدولة المصرية لا تتأخر عن مساندة المواطن المصري في وقت الأزمات.

التصدي لارتفاع الأسعار

وأضاف في حديثه، أن هذه الحزم بمثابة إجراءات استثنائية لدعم المواطن في مواجهة الأزمات، ولكن هناك مسارات دائمة في الموازنة العامة تستهدف دعم المواطن.

وأشار إلى أن زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع العام ستليه زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، وهذه الزيادة سوف تنعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطن المصري.