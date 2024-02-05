الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: الولايات المتحدة يجب أن تضغط على إسرائيل لتجنب المنطقة ويلات الحروب

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن التنسيق المصري الأمريكي مستمر حتى قبل السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في بعض المشاورات الأمنية حتى تتجنب المنطقة السيناريو الذي نراه الآن.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنسيق حاضر ومستمر وأطول وأبعد مدى بعد أزمة 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن لديها من الأدوات لنزع فتيل الأزمة ولكن للأسف يجب أن يكون هناك ضغوط أمريكية وأجنبية على إسرائيل.

أمريكا تبنت الرؤية المصرية حول رفض تهجير الفلسطينيين

وأشار إلى أن  أمريكا، تبنت الرؤية المصرية حول رفض تهجير الفلسطينيين وتقليص مساحة القطاع وبلينكن أعلن عن مؤشرات واضحة للرؤية المصرية وعمقها. 

وأكد أنه لا توجد ضغوط حادة على إسرائيل لوقف القتال وعلى الولايات المتحدة أن تقود ضغوطا حقيقية حتى تجنب المنطقة ويلات الحرب التي نشهدها الآن.

أسامة السعيد الولايات المتحدة إسرائيل ضغوطا حقيقية تجنب المنطقة ويلات الحرب

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