الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد انتشارها فى أمريكا .. عدوى"كانديدا أوريس" تثير القلق فى العالم

فيروس
فيروس

أثار تفشي عدوى فطرية نادرة، كانديدا أوريس، مخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية، وثبتت إصابة عشرين شخصا في واشنطن بتلك العدوى القاتلة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة حتى الآن منذ اكتشاف الحالة الأولى في شهر يناير الماضي.

وحسب موقع CDC البريطاني، فمن المعروف أن المبيضات أوريس تسبب تفشي المرض في مرافق الرعاية الصحية، وأن المرضى الذين يقضون وقتا طويلا في المستشفيات هم أكثر الفئات المعرضة للخطر.

 

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حقيقة أن عدوى C. auris تقاوم ثلاث فئات أساسية من الأدوية المضادة للفطريات وقد لا تظهر أعراضها حتى بعد انتشارها في جميع أنحاء الجسم تزيد من مشكلة علاجها.

ولكن على الرغم من أن العدوى ليست شائعة جدًا، إلا أنها يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا مع ارتفاع معدل الوفيات، كما أنها مقاومة للأدوية وتنتشر بسرعة كبيرة.

ما هي المبيضات أوريس؟
تم التعرف على المبيضات أوريس لأول مرة في عام 2015 في اليابان في إفرازات أذن المريض، يمكن أن تبقى العدوى على الأسطح لمدة أسبوعين على الأقل وفقًا للدراسة، في حين أن فيروس كورونا يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام فقط.

وصرح الدكتور مارك استيا استشاري اول أمراض الباطنة قائلا: "المبيضة أوريس هي نوع من الخميرة التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة، خاصة في المستشفيات، إنه أمر مثير للقلق لأنه غالبًا ما يكون مقاومًا للعديد من الأدوية المضادة للفطريات، مما يجعل من الصعب علاجه. 
يمكن أن تشمل أعراض عدوى المبيضات أوريس الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، ويتضمن العلاج عادة أدوية مضادة للفطريات، ولكن بسبب خصائص المقاومة، يمكن أن تكون خيارات العلاج محدودة. 
وتركز استراتيجيات الإدارة على تدابير مكافحة العدوى في أماكن الرعاية الصحية لمنع انتشارها، ولكن من المهم متابعة التحديثات من السلطات الصحية عن كثب للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات.

 

 

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أعراض كانديدا أوريس:
يمكن أن يصيب الفطر جرحًا مفتوحًا أو الرئتين أو يمكن أن يدخل عبر مجرى الدم. لديها مجموعة واسعة من الأعراض.
وتظهر العدوى بأعراض مثل الحمى والقشعريرة وآلام الجسم، والتي يمكن أن تتصاعد بسرعة، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، وغالبًا ما تؤخر طبيعتها المراوغة التشخيص، مما يسمح لها بالانتشار خلسة داخل بيئات الرعاية الصحية.

كيفية علاج كانديدا أوريس:
يتمحور العلاج في المقام الأول حول الأدوية المضادة للفطريات، إلا أن الفعالية المحدودة للأدوية التقليدية ضد سلالات المبيضات أوريس تؤكد الحاجة الملحة إلى أساليب علاجية جديدة، علاوة على ذلك، فإن إمكانية تطوير المقاومة تزيد من تعقيد التدخلات العلاجية، في هذه الحالة، قد يكون من الممكن استخدام مضادات الفطريات المتعددة بجرعات عالية.


 

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كيفية إدارة العدوى:
تؤكد استراتيجيات الإدارة على تدابير صارمة لمكافحة العدوى داخل مرافق الرعاية الصحية. ويقول الدكتور ريدي إن هذه تشمل بروتوكولات التنظيف المحسنة، والالتزام الصارم بنظافة اليدين، وعزل المرضى، والمراقبة لتحديد حالات تفشي المرض واحتوائها على الفور.

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