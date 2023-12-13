الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما لا تعرفه عن بكتيريا الشيجيلا القاتلة المنتشرة بين قوات الاحتلال؟

الاحتلال
الاحتلال

يواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في قطاع غزة ارتفاعًا غير عاديًا في أمراض الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي، ومن أبرز الأمراض المنتشرة التي إصُيبت الكثير من قوات الاحتلال الإسرائيلي بكتيريا الشيجيلا القاتلة.

ويعرف عن بكتيريا الشيجيلا القاتلة، بأنها عدوى معوية معدية يصاب بها بها البعض بسبب تناول الأطعمة الملوثة أو الغير نظيفة ومجهولة المصدر، أو في حالة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، أو بسبب شرب المياة الملوثة غير الصالحة للشرب، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

انتشار الفيروسات بين الجنود الإسرائيلين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعاني من تفشي أمراض الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هناك “زيادة غير عادية في حالات الإصابة بالأمراض المعوية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

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أبزر أعراض بكتيريا الشيجيلا القاتلة:

يبدأ الشعور بها بعد يوم إلى يومين وتستمر عادة من 5 إلى 7 أيام.. تشمل الأعراض:

1 - إسهال يمكن أن يكون دمويا.
2 - ارتفاع الحرارة أو الحُمّى.
3 - آلام فى المعدة.
4 - شعور بحاجة للتبرز حتى مع خواء الأمعاء.
5 - بعض الناس لا تظهر عليهم أى أعراض.
6 - تنتقل العدوى عبر الأغذية والمياه والأيدى.

الوقاية والعلاج من بكتيريا الشيجيلا القاتلة:

1 - كثير من السوائل لمنع الجفاف.
2 - غسل اليدين بالصابون باستمرار.
3 - تجنب المياه الملوثة.
4 - اتخاذ إجراءات النظافة قبل الأكل أو بعد الحمام.
5 - يتعافى معظم الناس دون حاجة لمضادات حيوية.
6 - أخبر طبيبك إذا كنت تعانى من مرض شديد.

والجدير بالذكر، قال تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أشدود، إن "الإسهال انتشر بين قوات الإسرائيلين في الجنوب وفي مناطق التجمع، وخاصة بين قوات الإحتلال منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر"، وفقًا لموقع “newarab”.

وأضاف بروش: "تم تشخيص الإصابة ببكتيريا الشيجيلا التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، وهو مرض خطير جدًا انتشر أيضًا بين قوات الإحتلال الإسرائيلين والإصابة ببكتيريا الشيجيلا تحدث عن طريق الاتصال المباشر بين الأفراد أو عن طريق الطعام".

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