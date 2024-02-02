الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن فيروس الورم الحليمي البشري وطرق الوقاية منه

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

يعتبر فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى منتشرة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويمكن أن تؤدي إلى سرطان عنق الرحم، وهو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء على مستوى العالم، ويعد لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إجراءً وقائيًا قويًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والأمراض الأخرى المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.

أسباب الإصابة بـ"سرطان عنق الرحم" وطرق الوقاية منه

علامات سرطان عنق الرحم 

وتشمل علامات سرطان عنق الرحم النزيف المهبلي غير الطبيعي، وألم الحوض، والألم أثناء الجماع. تساعد مسحات عنق الرحم المنتظمة في الكشف المبكر، ويعد العلاج الطبي الفوري للأعراض المستمرة أمرًا بالغ الأهمية، مما يعزز فرص العلاج الناجح والتعافي.

سرطان عنق الرحم

يعد سرطان عنق الرحم أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا لدى النساء في الهند. لا يزال معدل انتشار هذا المرض القاتل مرتفعاً في الهند بسبب نقص الوعي ووجود مجموعة كبيرة من النساء المعرضات للإصابة.

لقاح الفيروس

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو عدوى منتشرة عالميًا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتؤثر على كلا الجنسين، ولكن الفتيات الصغيرات سيحصلن على فوائد كبيرة من اللقاح.

ويلعب هذا الإجراء الوقائي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتهن ومنع التطور المحتمل لسرطان عنق الرحم - وهو تهديد كبير لرفاهية المرأة بشكل عام.

تنتشر عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، التي تنتقل عن طريق الاتصال الحميم بالجلد، على نطاق واسع. في حين أن العديد من السلالات تتعافى من تلقاء نفسها، إلا أن بعض السلالات عالية الخطورة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مع كون سرطان عنق الرحم هو الأكثر إثارة للقلق. يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء على مستوى العالم، وثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في الهند، مما يؤكد الدور المحوري للوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري للحد من حدوث هذا المرض الذي قد يهدد الحياة.

فيروس الورم الحليمي البشري الاتصال الجنسي عنق الرحم سرطان عنق الرحم النزيف المهبلي

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