بسبب حرب غزة.. بايدن يرسل كبار مساعديه لتهدئة الناخبين فى ميتشجان

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة من مستشاري السياسة الخارجية والمستشارين السياسيين إلى ولاية ميتشجان، اليوم الخميس، في محاولة لتهدئة الغضب المتزايد بشأن ارتفاع عدد الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة، بدعم أمريكي.

حرب غزة

وتأتي هذه الخطوة قبل الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ميتشجان في 27 فبراير، واكتسبت أهمية جديدة بعد أن أثبتت محاولات بايدن السابقة لتهدئة المؤيدين المسلمين والعرب الأمريكيين عدم كفايتها.

ويأتي الوفد، الذي يرأسه نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، في أعقاب زيارة قامت بها مديرة الحملة جولي شافيز رودريجيز في يناير، والتي رفضها عمدة مدينة ديربورن بولاية ميتشجان وآخرون من العرب المحليين.

تخلف بايدن عن ترامب

يأتي هذا فيما تظهر استطلاعات الرأي أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في ميتشجان، الحيوية التي كانت سببًا في انتصار بايدن في حملته عام 2020، حيث تعد الولاية موطنًا لأكبر عدد من السكان المسلمين في الولايات المتحدة، ويشكل العرب الأمريكيون حوالي 54% منهم، وفقًا لأرقام التعداد السكاني.

ووفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن إرسال بايدن كبار مساعديه للولاية يأتي انطلاقًا من الإحباط الكبير الذي يشعر به الناخبون من سياسات بايدن تجاه غزة.

وقال النائب عن ولاية ميتشجان، العباس فرحات: "نرحب بالاجتماع مع مساعدي بايدن وسوف نوضح حجم الإحباط الكبير الذي نشعر به لاستخدام نفوذ الإدارة على إسرائيل للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

مصر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة اليوم

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل، سعيًا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بين الطرفين.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت في نبأ عاجل لها، بأن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات اليوم بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.