الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يهتم بكل ما فيه صالح وتحسين حياة المواطنين

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع ما يخص المواطن المصري وهو الشغل الشاغل للدولة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس يهتم بكل مافيه صالح وتحسين حياة المواطنين، ولتحقيق الكرامة والتقدم الذي يستحقه المواطن ومصر.

وتابع، أنه يوجد متابعة دقيقة للأسعار والسوق وما يحتاجه جميع المواطنين في موجة الغلاء، وهذه الحزمة تأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون لهم على المضي في تحمل هذه الظروف.

قرارات اليوم تستهدف جميع الفئات

وأوضح، أن  قرارات الرئيس اليوم تستهدف جميع الفئات، وتضم 3 أقسام الأول زيادة الحد الأدني للأجور 50%، ورفع الحد الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، ويوجد جزء خاص بتحسين أحوال المعلمين والممرضين والصحة وقطاع التعليم. 

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة المواطنين صالح وتحسين تستهدف جميع الفئات

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