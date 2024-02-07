الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 5 جرام كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة والإتجار في المخدرات وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج معاقبة المتهم الشابو جوهر الميثامفيتامين مركز المراغة

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