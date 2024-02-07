الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

متى يقول الإنسان إن شاء الله ومتى يقول بإذن الله؟.. خالد الجندى يوضح

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، متى يقول الإنسان إن شاء الله ومتى يقول بإذن الله؟.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كلمة إن شاء الله، تقال عندما يكون الإنسان له دخل في الأمر، مثل قوله تعالى "وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ".

وتابع، أن كلمة بإذن الله تقال عندما لا يكون للإنسان دخل فيها مثل قوله تعالى "فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ".

اليهود لم يكونوا واثقين من أنفسهم

وأكد أن اليهود عندما وعدوا سيدنا موسى أنهم سيكونون من المهتدين قالوا "وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ"، أي أنهم ليسوا واثقين من أنفسهم، ومن الممكن أن تتحمل الهداية أم لا ولا يريدون الوعد بالهداية.

وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعلق الإيمان على المشيئة كأن يقول أحدهم "أنا مؤمن إن شاء الله". 

خالد الجندي الإنسان إن شاء الله بإذن الله اليهود واثقين

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