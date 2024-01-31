الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: القصص القرآني هدفة إرساء القيم والآداب الاجتماعية ليستقيم حال الفرد

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى قوله تعالى " قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ"، مؤكدًا أن الله ربنا وربهم ولكن لفظ “ربك” منهم يدل على سوء الأدب.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن سيدنا موسى "قالَ إنَّهُ يَقُولُ إنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ"، أي أن الله يقول إن هذه البقرة ليست كبيرة في السن وليست صغيرة، وان هذا ليس كلامه ولكنه كلام الله عزو وجل، مؤكدًا أن هذه الآية تدل على الوسطية في القرآن الكريم كله كله.

 القصصص القرآني ليس بهدف تسلية النفوس 

وتابع، أن القصصص القرآني ليس بهدف تسلية النفوس والتسرية عن اللقلوب وإنما جاء لإرساء مجموعة من القيم والآداب الاجتماعية التي يستقيم عليها حال الفرد والمجتمع، ولهذا وصف القصص القرآني بـ " نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ".

خالد الجندي القصصص القرآني الآداب الاجتماعية حال الفرد يستقيم المجتمع

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