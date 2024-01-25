الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: "إذهبوا بأولادكم إلى معرض يحبه الله"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يحب كلمة الكتاب بصورة كبيرة، حيث أطلقه الله سبحانه وتعالى على الأجل والصلاة والمصحف الشريف.

الفقه في الدين 

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الله سبحانه وتعالى أطلق على عمل الشخص كتاب ولهذا جاء في القرآن الكريم  "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا".

وتابع:" اذهبوا بأولادكم إلى معرض يحبه الله، معرض الكتاب به الكثير من الأعمال التأليفية المفيدة للبشرية في كافة القطاعات والمجالات".

“فقه الدين للجميع”

وأشار إلى، أن كتاب "فقه الدين للجميع" لسعد الهلالي كتاب كل مسلم، حيث به المصطلحات واضحة بصورة كبيرة المناسبة لكافة فئات المجتمع الإسلامي، ويتم الحديث في هذا الكتاب عن الدعوات الفقهية تجاه الموضوعات المختلفة بكل شفافية ووضوح.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي العلمي للدراسات الإسلامية لعلهم يفقهون دي ام سي

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