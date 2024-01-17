خالد الجندى يكشف تفاصيل قصة "أصحاب السبت" ولماذا حولهم الله لقردة وخنازير؟

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن قصة أصحاب السبت، مؤكدًا أنها قرية من قرى بني إسرائيل، وكانت تطل على البحر ومكانها المحدد مختلف فيه.

وأضاف، خلال حلقة برنامح "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذه القرية كانت تعيش على صيد السمك وكان يسمى الحيتان، مشيرًا إلى أن إطلاق لفظ الحوت على السمك من الألفاظ التي تستخدم في البلاد الساحلية حتى في رشيد بمصر، ولذا فقال الله تعالى في سورة الكهف "فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا"، أي سمكتهما.

وتابع، أن الله عندما تحدث عن القرية من الواضح أنهم كانوا يطلبون يومًا إجازة للتفرغ للعبادة فأعطاهم الله يوم السبت، ومعنى "سبت" أي لا يتحرك، مؤكدًا أنهم تعرضوا لفتنة حيث كان يوم السبت الأسماك تأتي على الشاطئ وباقي أيام الأسبوع الأسماك تغوص بعيدًا في المياه.

تحايلهم على يوم السبت

وأكمل أن هؤلاء الناس كانوا يقدرون بـ70 ألفًا كما حددهم ابن كثير، موضحًا أنهم حتى يتحايلوا على يوم السبت عملوا مصيبة كبرى بعد أن قاموا بعمل مصيدة للسمك يتم حجزه فيها ويأخذونه يوم الأحد، ولهذا السبب حولهم الله لقردة وخنازير، وهذه القصة تحاول إسرائيل إخفاءها بكل الطرق.