خالد الجندى: "أقدار الله تنزل دائمًا لحكمة.. ولا نملك إلا الامتثال والتسليم"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأفعال الإلهية لا تصدر إلا عن حكمة ولا يطلع عليها مخلوق، لأن الله هو الحكيم العليم، ولذلك الواجب علينا الامثتال والتسليم والطاعة فيها.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان إن جاءه خير يشكر الله ولا يفتن بما هو فيه، ومن أصيب بشر فعليه بالصبر وعدم الجزع، لأن النبي عليه السلام قال: "عجبًا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له"، مؤكدًا أننا لا نعرف الحكمة الإلهية من وراء الأفعال.

وتابع أن أكبر دليل على ذلك أن صور القدر الثلاث جاءت على يد "الخضر" مع سيدنا موسى، فالأخير وهو نبي لم يعرف الحكمة من خرق السفينة وقتل الصبي وقام ببناء الجدار، فهذا دليل على أن الناس العادية لا تعرفها.

شخص يأتيه ابتلاء قد يكون فيه خير

وأشار إلى أن أي شخص يأتيه ابتلاء قد يكون فيه خير، وأي شخص يأتية خيرًا قد يكون فيه شر، ولذلك قال الله تعالى "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".