الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

خالد الجندى: "أقدار الله تنزل دائمًا لحكمة.. ولا نملك إلا الامتثال والتسليم"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأفعال الإلهية لا تصدر إلا عن حكمة ولا يطلع عليها مخلوق، لأن الله هو الحكيم العليم، ولذلك الواجب علينا الامثتال والتسليم والطاعة فيها.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان إن جاءه خير يشكر الله ولا يفتن بما هو فيه، ومن أصيب بشر فعليه بالصبر وعدم الجزع، لأن النبي عليه السلام قال: "عجبًا لأمر المؤمن أمره كله  خير إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له"، مؤكدًا أننا لا نعرف الحكمة الإلهية من وراء الأفعال.

وتابع أن أكبر دليل على ذلك أن صور القدر الثلاث جاءت على يد "الخضر" مع سيدنا موسى، فالأخير وهو نبي لم يعرف الحكمة من خرق السفينة وقتل الصبي وقام ببناء الجدار، فهذا دليل على أن الناس العادية لا تعرفها.

 

شخص يأتيه ابتلاء قد يكون فيه خير

وأشار إلى أن أي شخص يأتيه ابتلاء قد يكون فيه خير، وأي شخص يأتية خيرًا قد يكون فيه شر، ولذلك قال الله تعالى "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

خالد الجندي ابتلاء خير الأفعال الإلهية الامثتال والتسليم

مواد متعلقة

خالد الجندي: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت نهضة في عمل الواعظات

خالد الجندي: المعلومات الدينية المغلوطة وراء الانفجار السكاني

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص فى القرآن؟.. خالد الجندى يجيب

الشيخ خالد الجندى يرد على مُحرفى تصريحاته حول "هابيل وقابيل"

خالد الجندى: كل ما يحدث فى الدنيا أقدار من الله

خالد الجندى: هذا العمل ينجى من غرق الإنسان فى الدنيا

خالد الجندى: يجب على المسلم أن يكون أصدق الناس فى حب المسيح

خالد الجندي: على المسلمين أن يختتموا العام الجاري بالتوبة

الأكثر قراءة

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة وتوجه نصائح للمواطنين

"جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

طليقة توفيق عكاشة تنذره بالحبس شهرًا حال امتناعه عن سداد 342 ألف جنيه

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"عرفت تربى بناتك".. أول تعليق من هشام جمال بعد خطوبته ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا