الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى يشيد بكتاب الإمام الراحل سيد طنطاوى التفسير الوسيط

الداعية خالد الجندي،
الداعية خالد الجندي،

أشاد الداعية خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، بكتاب التفسير الوسيط الذي أصدره الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.

التفسير الوسيط

قال الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية دي إم سي، إن الشيخ الراحل محمد سيد الطنطاوي حرص طوال رحلة حياته على تعليم مفاهيم الإسلام بشكلها الصحيح ومحاربة التطرف.

قدوة الأجيال 

وأضاف في حديثه، أن الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش ومات مدافعًا عن الإسلام، معبرًا: "لقد تعلمنا من الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي منه الكثير في العلوم الدينيوية والتفسيرية، ويجب علينا أن ندرس حياة هذا الرجل للأجيال المقبلة حتى يكون قدوة لهم".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي دي ام سي لعلهم يفقهون التفسير الوسيط

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