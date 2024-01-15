خالد الجندى عن أزمة غلاء الأسعار: "الأرزاق بيد الله وحده ولا تقلقوا"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، إن المواطنين كانوا يقولون لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، إن سعر الدقيق ارتفع بصورة كبيرة، وكان رد إبراهيم بن أدهم كالآتي: "مالي بالدقيق غالي أم رخص، ألم تسمعوا قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون".

غلاء الأسعار

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض المواطنين عندما يتحدث إليهم المشايخ بآيات الله عن الرزق يشعرون بالتواكل وترك الأسباب، قائلًا: "التواكل وترك الأسباب حماقة، ونحن لا ننادي الناس بالحماقة، ولكن نقول إنه بجوار العمل والسعي تذكر الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله المسعر".

المسعر هو الله

وأشار إلى أن النبي صلى الله وعليه وسلم قال في حديث شريف "إنما المسعر هو الله"، لذا على المؤمنين العمل بجد واجتهاد وترك الأرزاق لله سبحانه وتعالى.