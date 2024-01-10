كيف يحصن الإنسان نفسه من الحسد؟.. خالد الجندي يوضح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ليس للإنسان القدرة على اكتشاف الشخص الحسود، ولكن علينا دائمًا تحصين أنفسنا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان يحصن نفسه من الحسد بالمداومة على قراءة أذكار الصباح والمساء عند استيقاظه من النوم، وقبل نومه، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يشعر أن شخص سيحسده يبرك على نفسه أو يقول "ماشاء الله"، أو اللهم صل على النبي عليه السلام.

هل يحسد الإنسان نفسه؟

واستدل بقوله تعالى، "وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"، لأن الإنسان من الممكن أن يحسد نفسه.