خالد الجندي: اليهود مدربين على الجدال وكانوا يرون أن ذبح البقرة استهزاء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البقرة في قصة موسى بالنسبة لليهود هي إله كاذب لأنه لا إله إلا الله سبحانة وتعالى.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن انحطاط الإنسان تجعله يرى الحيوان شيء مقدس، وتجعله يرى المقدس في حجر أو شجرة أو قطعة عجوة، مشيرًا إلى أن سيدنا عمر كان يقول "كنا نصنع الإله في الجاهلية من العجوة فإذا جوعنا أكلناه"، مؤكدًا أن انحطاط العقل يصل بالإنسان لدناوة تفكير غير عادية.

عبادة الإنسان لبقرة قصة مؤلمة في التاريخ الإنساني

وتابع، أن عبادة الإنسان لبقرة قصة مؤلمة في التاريخ الإنساني وعندما يتشرب قلبه بحب بقرة فهذه قصة أكثر إيلامًا، وعندما يرى أن ذبح البقرة استهزاء كما فعل بني إسرائيل فهذا جزء من العبثية البشرية في قوم موسى.

وأكد أن اليهود مدربين على الجدال، ومهما طلب منهم سيدنا موسى فإنهم كانوا سيجادلونه، موضحًا أنهم ذهبوا إلى موسى حقنًا للدماء لأنهم كانوا يخشون على أنفسهم.