الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي يوجه الشكر للشركة المتحدة: "ما تقوم به عمل عظيم"

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن ما يقومون به عمل عظيم جدًا لأنهم ينتجون ويبحثون عن الأجيال المتلاحقة الذين يسلمون المشعل لبعضهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه ليس من المهم من يحمل المشعل ولكن المهم أن يظل مستنير ومشرق، مؤكدًا أننا عانينا السنوات السابقة من عدم وجود صفوف تدريب، لأنه مهم جدًا وينقل من خبرة الأشخاص ويطورها.

يتطلب من الشباب أن يقوموا بتنفيذ مالم تنفذه الأجيال السابقة

وتابع، أنه لابد أن يستلم الشباب المهمة ويتطلب منهم أن يقوموا بتنفيذ مالم تقوم به الأجيال السابقة ويكون دورهم أكثر خبرة وأكثر علمًا وأكثر تمرسًا بالمشاكل من الأجيال السابقة.

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