خالد الجندي: من طبائع اليهود إخفاء الحقائق وتزوير التاريخ وقول الكذب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله ذكر سلسلة فضائح لليهود والتي كانوا يخفونها لأنهم كانوا يتحاشون الكلام فيها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن من طبائع اليهود إخفاء الحقائق وتزوير التاريخ وقول الكذب، مثلما نرى ما يفعلونه اليوم في غزة وعندما تستمع لكلامهم تشعر أنهم ضحايا ومظلومين وهم قتلة أطفال ومسنين وأعضاء للحضارة ودمروا مدن وسفكوا دماء بلا رحمة ولا شفقة.

القرآن الكريم وصف حال إسرائيل بأنهم تربوا على الغدر

وتابع، أن القرآن الكريم وصف حال إسرائيل بأنهم تربوا على الغدر بدليل قوله تعالى "وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ".

وأكد أن الدين الإسلامي يسر وهو دين وسط ولكن على أرض الواقع نجد بعض الدعاة يحرمون كل شيء حتى خنقوا الناس.