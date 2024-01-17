الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: أتساءل دائمًا: ماذا تركنا للمسيخ الدجال عندما يظهر؟

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المعاصي في هذه الأيام سهلة جدًا بسبب الانفتاح الكبير الذي تعيشه المجتمعات والتطور التكنولوجي الكبير وسهولة التنقل بين البلدان وسهولة التواصل من خلال السوشيال ميديا.

وأضاف خلال حلقة برنامح "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن العالم أصبح مثل "علبة الكبريت" وكل هذا له ثمن، مشيرًا إلى أنه دائمًا يتساءل عندما يظهر المسيخ الدجال ماذا سيفعل؟.. لن يجد عمل بسبب كثرة المعاصي التي قام بها الناس حتى في رمضان.

وتابع: "قوة الامتحان في الثبات على الإيمان مع انتشار الفتن".

 

الصعوبات التي تواجهنا في هذا الزمان 

وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجهنا في هذا الزمان شديدة، ولهذا قال النبي عليه السلام، "سيأتي على امتي أقوام العامل فيه بأجر خمسين منكم"، فسأله أحد الصحابة منهم أم منا؟، فقال: بل منهم، فقالوا: لما يا رسول الله؟ فقال: "لإنكم تجدون على الخير أعوانًا ولكنهم لا يجدون".

خالد الجندي قوة الامتحان الثبات الايمان انتشار الفتن المعاصي انفتاح المجتمع

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