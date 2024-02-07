الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

حماس
حماس

قال مسئول إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إن "العديد من المطالب الواردة في اقتراح حماس المضاد هي مطالب لا يمكن للأمة قبولها تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف المسئول في تصريح للقناة 13 الإسرائيلية، أن "السؤال الذي تتم مناقشته الآن هو ما إذا كان سيتم رفض هذه المطالب بالكامل، أو الدخول في مزيد من المفاوضات في محاولة لتخفيفها"، حسبما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

 

وكانت إسرائيل صرحت مرارًا، بإنها لن تسحب قواتها من غزة حتى تحقيق النصر الكامل على حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع.

 

txt

إسرائيل ردًا على مسودة حماس: لن نوقف الحرب أو نفرج عن "الإرهابيين"

خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب

واقترحت حماس اليوم ردًا على مقترح أرسله الوسطاء المصريون والقطريون الأسبوع الماضي، خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل من شأنها وقف القصف في غزة لمدة أربعة أشهر والنصف، مما يؤدي في النهاية إلى نهاية الحرب مع إسرائيل، حسبما ذكرت رويترز. 

وجاء في مسودة الاقتراح التي استلمتها الحكومة الإسرائيلية وكذلك الأمريكية، إن المرحلة الأولى ستشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والأطفال (دون سن 19 عامًا)" غير المجندين، وكذلك كبار السن والمرضى، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين".

 

تكثيف المساعدات الإنسانية ونقل القوات خارج المناطق المأهولة بالسكان

كما يشمل "تكثيف المساعدات الإنسانية، ونقل القوات خارج المناطق المأهولة بالسكان، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والمنازل والمرافق في كل مناطق قطاع غزة، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية وإنشاء مخيمات سكنية للسكان".

وتشمل المرحلة الأولى أيضًا، "وقف مؤقت للعمليات العسكرية والاستطلاع الجوي، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة لتكون موازية للخط الفاصل، لتسهيل تبادل المعتقلين".

أما المرحلة الثانية، فستشهد استكمال المحادثات (غير المباشرة) حول المتطلبات اللازمة "لاستمرار الوقف المتبادل للعمليات العسكرية والعودة إلى حالة الهدوء التام".

وتهدف هذه المرحلة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذكور المحتجزين في غزة (المدنيين والجنود) "مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، ومواصلة الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج حدود جميع مناطق قطاع غزة، وإعادة الإعمار الشامل للمنازل والمرافق والبنية التحتية التي دمرت في كل مناطق قطاع غزة.

وتهدف المرحلة الثالثة إلى "تبادل الجثث ورفات المتوفين من الجانبين بعد وصولها والتعرف على هوياتها"، مع استمرار المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

واقترحت حماس أن تكون الدول الضامنة للاتفاق هي مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة. ولا يشمل الولايات المتحدة ضمن الدول الضامنة.

txt

مسئول فى إدارة بايدن: رد حماس الذى نقلته قطر لـ بلينكن "موحد وإيجابى"

مسؤول إسرائيلي كبير اقتراح حماس المطالب رفض الحرب غزة

مواد متعلقة

تقرير إسرائيلى: نتنياهو رفض طلب بلينكن لقاء رئيس الأركان "على انفراد"

المدعي العام السويدي يغلق التحقيق في تخريب "نورد ستريم"

أسوشيتد برس: الاتحاد الأوروبى متردد فى دفع التمويل لـ"أونروا"

سجال فى البرلمان الأسترالى على خلفية دعم الحكومة لإسرائيل وإيقاف تمويلها لـ"أونروا"

الاحتلال الإسرائيلى ينفذ اقتحامات واعتقالات وتدمير البنية التحتية فى طولكرم

بضمان مصر.. النص الكامل لرد حركة حماس بشأن "الاتفاق الإطارى" لإنهاء حرب غزة

نيويورك تايمز: توتر العلاقات بين واشنطن وبغداد يعجل بانسحاب القوات الأمريكية من العراق

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية