الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول فى إدارة بايدن: رد حماس الذى نقلته قطر لـ بلينكن "موحد وإيجابى"

بلينكن
بلينكن

قال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن رد حماس حول صفقة إطلاق سراح المحتجزين، الذي نقله القطريون إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موحد وإيجابي بشكل عام.

وتابع المسئول: لا تزال هناك قضايا يتعين حلها بعد أن يتلقى بلينكن رد الإسرائيليين اليوم، وقال: أحد الاختلافات هو مدة الهدنة، حيث ترغب حماس بوقف إطلاق نار لأجل غير مسمى.

بلينكن: طرحنا مع مصر وقطر اقتراحًا جديًا يوسع عملية إطلاق سراح المحتجزين

وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة طرحت، بالتعاون مع شركائها في مصر وقطر، اقتراحًا "جديًا" لا يهدف إلى تكرار فترة الهدنة السابقة في القتال فحسب، بل إلى توسيع نطاقها من أجل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك وفق منشور عبر حسابه على موقع إكس.

ويقوم بلينكن حاليًا بجولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، ساعيًا إلى دفع المحادثات بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين من غزة.

بلينكن طلب عقد اجتماع مغلق مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلى

ويعقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اجتماعه الخاص الأول مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بعد أن أشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء رفض طلب المسئول الكبير في إدارة بايدن لإجراء اللقاء الثنائي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بلينكن طلب عقد لقاء خاص مع هاليفي، مما دفع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان قال فيه إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية سيجتمع مع الوزير كجزء من محادثات رئيس الوزراء مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

ويشير طلب مقابلة هاليفي على انفراد إلى أن بلينكن يعتقد أنه قد يقدم تحليلًا أكثر واقعية للوضع الحالي للحرب دون وجود وزراء في الغرفة.

ويعد اجتماع هاليفي أحد الاجتماعات الأربعة التي حدد بلينكن عقدها غدًا، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية، وسيجتمع أولًا مع نتنياهو في الساعة 11:15 صباحًا، يليه هاليفي في الساعة 12:15 ظهرًا، ووزير الدفاع يوآف جالانت في الساعة 1:30 بعد الظهر، والرئيس إسحق هرتسوج الساعة 3 بعد الظهر.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، إلى إسرائيل فى إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيًا للتوصل إلى هدنة بين سلطات الاحتلال وحركة حماس.

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