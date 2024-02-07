الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل هيوم: "تل أبيب" لن توافق على شروط حماس ولكنها مستعدة لمناقشة التفاصيل

حماس
حماس

قال يوآف ليمور، إن  مسودة حماس لوقف اطلاق النار هي موقف مرتفع  الامال للغاية ولكن ليس الموقف الذي يحول دون إمكانية التوصل إلى اتفاق تماما مع إسرائيل.

وأضاف ليمور في مقال له بصحيفة إسرائيل هيوم اليومية العبرية أنه من الواضح أن إسرائيل لن توافق على الشروط الشاملة التي طرحتها حماس، ومع ذلك، فإن إسرائيل مستعدة لمناقشة التفاصيل، مثل مدة وقف إطلاق النار، وكمية المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة، وبطبيعة الحال، عدد وهوية السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل المحتجزين ومن المفترض أن هذا ما سيحدث الآن.

إعادة إعمار غزة

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه من شبه المؤكد أن ترفض إسرائيل فكرة تبادل  المحتجزين بالسجناء، وإعادة إعمار غزة، وسحب القوات الإسرائيلية.

وردت حماس على خطة وقف إطلاق النار الإسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة للحرب في غزة باقتراحها البعيد المدى الخاص بوقف دائم للقتال.

وهو موقف من شبه المؤكد أن ترفضه إسرائيل، لكن الوسطاء ينظرون إليه بشكل إيجابي، حيث يبدو أن المجموعة مستعدة للدخول في مزيد من المفاوضات.

txt

نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار فى غزة بين مراحل تنفيذ "صفقة التبادل"

مسودة حماس

وعرضت حماس خطتها المكونة من ثلاث مراحل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عبر وسطاء قطريين ومصريين. وبموجب الخطة سيتبادل النشطاء الفلسطينيون  بالمحتجزين الإسرائيليين الذين أسروهم في السابع من أكتوبر مقابل 1500 أسير فلسطيني وتأمين إعادة إعمار غزة وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وتبادل الجثث والأشلاء، وفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز.

ويتصور اقتراح حماس المضاد ثلاث مراحل من الهدنة، مدة كل منها 45 يوما. ويأتي ذلك ردا على خطة طرحتها إسرائيل قبل أسبوعين تقترح وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أسابيع والإفراج التدريجي عن ما يقدر بنحو 130 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

في خطة حماس، سيتم إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات الرهائن، والرجال دون سن 19 عاما، وكبار السن والمرضى خلال المرحلة الأولى التي مدتها 45 يوما، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وسيتم إطلاق سراح  المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، ويتم تبادل الجثث في المرحلة الثالثة. وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، تتوقع حماس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ومن شأن الهدنة أيضًا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى 2.3 مليون مدني يائس في غزة والذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء.

إسرائيل هايوم إسرائيل حماس حرب غزة 100 يوم من حرب غزة إنهاء حرب غزة

مواد متعلقة

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

أسوشيتد برس: مسودة حماس تدعم بقاءها فى السلطة وبناء قدراتها العسكرية

بلينكن: طرحنا مع مصر وقطر اقتراحًا جديًا يوسع عملية إطلاق سراح المحتجزين

إسرائيل ردًا على مسودة حماس: لن نوقف الحرب أو نفرج عن "الإرهابيين"

مصادر: قطر نقلت لحماس تهديدًا إسرائيليًا باجتياح رفح حال رفض "صفقة التبادل"

خطة إدارة بايدن للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

التجميد فى المكان.. تفاصيل خطة وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل

مخاوف أمريكية من زيارة "بن غفير" للحرم القدسى فى رمضان

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية