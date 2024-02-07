أسوشيتد برس: مسودة حماس تدعم بقاءها فى السلطة وبناء قدراتها العسكرية

اعتبرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن المسودة التي وضعتها حركة حماس خطة من ثلاث مراحل يتم تنفيذها على مدى أربعة أشهر ونصف، استجابة لاقتراح قدمته الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي اليوم بالقادة الإسرائيليين، حيث طرحت حماس خطة مفصلة لوقف إطلاق النار الجديد واتفاق إطلاق سراح المحتجزين، لكن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما زالا متمسكين بالتوصل إلى اتفاق بعيد المنال حتى الآن.

تفاصيل خطة حماس لإنهاء حرب غزة

ووفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، وضعت حماس خطة من ثلاث مراحل يتم تنفيذها على مدى أربعة أشهر ونصف، استجابة لاقتراح قدمته الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر، وسيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل، بما في ذلك كبار المسلحين، وإنهاء الحرب.

ومن شأن هذا الاقتراح أن يترك حماس في السلطة في غزة، ويسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية، وهو السيناريو الذي رفضه القادة الإسرائيليون بشدة، فيما قال الرئيس جو بايدن إن مطالب حماس "تجاوزت الحدود قليلًا" لكن المفاوضات ستستمر.

وتسببت الجولة الأكثر دموية من القتال في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني، وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، وطرد الغالبية العظمى من سكان غزة من منازلهم، ودفع ربع السكان إلى المجاعة.

بلينكن: طرحنا مع مصر وقطر اقتراحًا بشأن المحتجزين

وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن: "الولايات المتحدة طرحت بالتعاون مع شركائها في مصر وقطر اقتراحًا (جديًا) لا يهدف إلى تكرار فترة الهدنة السابقة في القتال فحسب، بل إلى توسيع نطاقها من أجل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ويقوم بلينكن حاليًا بجولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، ساعيًا إلى دفع المحادثات بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى صفقة لإطلاق المحتجزين من غزة.

ويعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعه الخاص الأول مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد أن أشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء رفض طلب المسئول الكبير في إدارة بايدن لإجراء اللقاء الثنائي.