الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يسرائيل هيوم: بلينكن طلب عقد اجتماع مغلق مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلى

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعه الخاص الأول  مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بعد أن أشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء رفض طلب المسؤول الكبير في إدارة بايدن لإجراء اللقاء الثنائي.

بلينكن في إسرائيل

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بلينكن طلب عقد لقاء خاص مع هاليفي، مما دفع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان قال فيه إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية سيجتمع مع الوزير كجزء من محادثات رئيس الوزراء مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

ويشير طلب مقابلة هاليفي على انفراد إلى أن بلينكن يعتقد أنه قد يقدم تحليلًا أكثر واقعية للوضع الحالي للحرب دون وجود وزراء في الغرفة.

ويعد اجتماع هاليفي أحد الاجتماعات الأربعة التي حدد بلينكن عقدها غدًا، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية، وسيجتمع أولًا مع نتنياهو في الساعة 11:15 صباحًا، يليه هاليفي في الساعة 12:15 ظهرًا، ووزير الدفاع يوآف جالانت في الساعة 1:30 بعد الظهر، والرئيس إسحق هرتسوج الساعة 3 بعد الظهر.

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عاجل.. الاحتلال يعلن مقتل 32 أسيرا إسرائيليا من أصل 136 فى قطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكى يصل إسرائيل

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، إلى «إسرائيل» في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيًا للتوصل إلى هدنة بين سلطات الاحتلال وحركة حماس.

وكان بلينكن قد زار الثلاثاء، السعودية ومصر ثم توجّه إلى قطر ومن بعدها إلى «إسرائيل» التي وصل إليها ليلا، وفق وكالة «فرانس برس».

7 آلاف جريح بحاجة للعلاج خارج القطاع

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن هناك 7 آلاف جريح ومُصاب بحاجة إلى الخروج فورًا من قطاع غزة؛ لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُشدد حصاره على مجمع "ناصر" الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان - في بيان صحفي مقتضب، أن طائرات الاحتلال تقصف الطريق الرئيس لنقل المساعدات من جنوب غزة باتجاه ما يدعي الاحتلال أنها المنطقة الآمنة "المواصي".

واستشهد 3 أشخاص - صحفي وامرأتان - جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا غرب مُحافظة "رفح" جنوب قطاع غزة. 

 

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