بعد قرار بايدن.. تجميد حسابات مصرفية لمستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية بأن مستوطنًا ثانيًا فرض عليه مؤخرًا عقوبات من قبل الولايات المتحدة بسبب اتهامات بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، وتم تجميد حسابه المصرفي الإسرائيلي، حيث تم تجميد حساب "ديفيد تشاسدي" في بنك هادور.

يأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من تجميد بنك لئومي حساب "ينون ليفي"، المستوطن الأول، وإخطاره بأن هذه الخطوة تتوافق مع العقوبات التي تحدد أن الوصول إلى الأنظمة أو البرامج المالية الأمريكية من قبل الأفراد الخاضعين للعقوبات يعد جريمة جنائية.

وتعتبر هذه الخطوة التي اتخذها بنك هادور ملحوظة لأنه بنك مملوك للدولة، وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على 4 مستوطنين.

وفقًا للولايات المتحدة، يُعتقد أن تشاسدي هو من قاد وشارك في هجوم في قرية حوارة شمال الضفة الغربية في العام الماضي أسفر عن مقتل أحد السكان الفلسطينيين.

قرار بايدن

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر بايدن مرسومًا يتضمن إجراءات أمريكية ضد المستوطنين ردًا على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعَّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جدًا من جانب الإدارة الأمريكية فيما تتواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في المرسوم: "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وأنها ستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.