مصادر: قطر نقلت لحماس تهديدًا إسرائيليًا باجتياح رفح حال رفض "صفقة التبادل"

قالت مصادر لسكاي نيوز عربية، الأربعاء، إن الوسيط القطري في صفقة تبادل المحتجزين في غزة، تعهد لحماس بموافقة إسرائيل على إطلاق سراح ما بين 3 آلاف و5 آلاف أسير تختار حماس أسماءهم.

وتابعت المصادر أن الوسيط القطري عرض على حماس التراجع عن طلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية والاستعاضة بصيغة "العمل على دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من غزة".

وقالت المصادر: الوسيط القطري عرض على حماس وقف إطلاق النار لأربعة أشهر بدلًا من شهر ونصف، كما عرض الوسيط القطري على حماس إعادة ضخ المياه لغزة وتشغيل مضخات الصرف الصحي.

كما نقل الوسيط القطري لحماس تهديدا إسرائيليًا بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح.

لن نوقف الحرب

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن رد الحكومة الإسرائيلية على مسودة حماس حول إطلاق سراح المحتجزين.

وقال المسئولون الإسرائيليون “لا يمكننا قبول مطلب وقف الحرب”، وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى التقرير فإن الاقتراح يتناول طلب إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني، بينهم ”إرهابيون خطيرون“ حسب وصفهم.

ومن المقرر أن يناقش وزير الجيش يوآف جالانت مع رئيس الموساد دافيد برنيع هذه التطورات وخلال اليوم سيكون هناك نقاش حول رد إسرائيل على الاقتراح.

وقال مكتب رئيس الوزراء لتايمز أوف إسرائيل إنه ليس لديه رد على مطالب حماس بخلاف بيانه الليلة الماضية الذي أشار فيه إلى أنه يدرس الاقتراح.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعهما الفردي في الساعة 11:30 صباحًا قبل إحضار مساعديهما.



رد حركة حماس بشأن "الاتفاق الإطارى" لإنهاء حرب غزة

وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وحسب الحركة، تسلم الجانبان الأمريكي والإسرائيلي نسخة عن رد "حماس" تضمنت تعديلات على ورقة "اتفاق الإطار"، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره.