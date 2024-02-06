الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء القطري: تسلمنا رد حماس على اقتراح إطلاق سراح المحتجزين

حماس
حماس

قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، اليوم الثلاثاء، إنني أود أن أبلغ وسائل الإعلام أننا تلقينا ردا من حماس فيما يتعلق بالإطار العام للاتفاق فيما يتعلق بالمحتجزين.

وأضاف رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، اليوم الثلاثاء: “الرد يتضمن بعض التعليقات، لكنه بشكل عام إيجابي”، معقبا: "لكن نظرا لحساسية الظروف، لن نتناول التفاصيل".

وأكد رئيس الوزراء القطري أنهم قدموا الرد لإسرائيل، متابعا: "نحن متفائلون".

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وفي سياق متصل، ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتمكين وقف إنساني ممتد للصراع في غزة” في اجتماعهما في الدوحة يوم الثلاثاء.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فقد لعب القطريون دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات مع حماس، التي قدم لها اقتراح لتحقيق هذه الأهداف قبل أكثر من أسبوع، ولم يقدم الفريق بعد ردا موضوعيا على هذا الاقتراح.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر أن “الوزير بلينكن والأمير اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق لزيادة المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والحث على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني”.

وكرر ميلر رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة وشدد على التزام الولايات المتحدة بإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء."

حماس إسرائيل صفقة الأسرى غزة الحرب

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