الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين هريدى: شن هجوم إسرائيلى على مدينة رفح سيشكل خطورة على القومية المصرية

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن أنه سيبدأ في شن هجوم جديد على مدينة رفح بما فيها من كثافة سكانية فلسطينية غير مسبوقة.

تصفية القضية الفلسطينية 


وأكد هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية يعني أنه لن يكون هناك أمام الشعب الفلسطيني سوى الفرار إلى مصر أو إلى البحر، وهذا ما تسعى له إسرائيل منذ بداية الهجوم على غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لفلسطين.

توسيع نطاق الحرب 

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تسعى جاهدة إلى توسيع نطاق حربها في المنطقة بالكامل بصورة مكثفة، ولهذا تبذل مصر قصارى جهودها من أجل تحجيم هذه المساعي الصهيونية.

حسين هريدي مساعدة وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي توسيع نطاق الحرب اكسترا نيوز

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