ماذا يحدث فى الكنيست سرًا.. جانتس يحاول إقناع وزراء فى الليكود بالإطاحة بنتنياهو

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن جهات في كتلة «المعسكر الوطني»، الذي يرأسه عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، حاولت إقناع وزراء وأعضاء كنيست في حزب «الليكود» بالإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال ولاية الكنيست الحالية، وذلك على خلفية التوتر داخل الحكومة.

الإطاحة بنتنياهو

ووفقا للإذاعة، فإن مبعوثين من قبل جانتس توجهوا إلى وزراء وأعضاء كنيست من «الليكود» في محاولة لتغيير نتنياهو، وأن المبعوثين أبلغوا الوزراء وأعضاء الكنيست هؤلاء بأنه في حال نجاح محاولة نزع الثقة عن نتنياهو في الكنيست، بحيث لا يتم إسقاط الحكومة وإنما رئيسها فقط، فإن «المعسكر الوطني» سيهتم بمستقبلهم السياسي.

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل

وانتقدت صحيفة هآرتس العبرية، التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير لصحيفة وول ستريت جورنال، معتبرا أنها أظهرت الوجه القبيح المتشدد لإسرائيل للمجتمع الدولي والعالم بأسره في ظل الحرب على قطاع غزة.

وقالت هآرتس إن انتشار التشدد في إسرائيل لم يعد سرا، حيث ظهر هذا التشدد القبيح لإسرائيل هذا الأسبوع على صفحات صحيفة "وول ستريت جورنال" من خلال مقابلة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

بن جفير يشعل الخلافات مع نتنياهو

وأوضحت هآرتس أن بن جفير استخدم هذه المنصة لتهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحذر بن جفير من أن "نتنياهو يقف على مفترق طرق، وعليه الآن أن "يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه"، وأضاف أنه هو نفسه سيعارض على الأرجح أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين أو إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتابعت أن بن جفير مثال على العلاقة الاستغلالية المتبادلة التي تساعده هو ونتنياهو في البقاء سياسيًا، وقد استفاد بن جفير من افتقار نتنياهو إلى خيارات سياسية أخرى، في حين يستخدم نتنياهو بن جفير كثقل موازن للضغط الدبلوماسي على إسرائيل.