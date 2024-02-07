الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شعبة المحمول تعقد اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بالسوق

الغرف التجارية
الغرف التجارية

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن طريق شُعبة تجار المحمول اجتماعًا؛ لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها وآخر المستجدات بالسوق وانعكاسها على الحركة التجارية في هذا النشاط.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الشُعبة في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها الذي بدأ بوقفة دقيقة حداد على روح أحمد وهدان عضو مجلس إدارة الشُعبة الذي وافته المنية منذ أيام.

مذكرة تفصيلية أمام رئيس الغرفة 

وقالت الشُعبة إنها ستعد مذكرة تفصيلية بكافة الموضوعات والمقترحات والمعوقات التي تتعلق بقطاعها لرفعها إلى أيمن العشري خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن ضمن الموضوعات التي طرحتها هيئة مكتب الشُعبة برئاسة محمد طلعت طلب عقد اجتماع مع مسئولي المصنفات الفنية لمناقشة الحملات الرقابية، وكذلك مسئولي الضرائب لمناقشة التعاملات الضريبية والأحياء لمناقشة تراخيص المحال التجارية بما يحقق المصلحة العامة.

كما بحثت الشُعبة المتغيرات التي يشهدها السوق حاليًا في أسعار الصرف، وكيفية التعامل معها من "تجار - مستوردين" في تجارة المحمول.
وحددت الشُعبة خلال الاجتماع المتحدثين لدى وسائل الإعلام المختلفة وهم أعضاء هيئة مكتب الشُعبة " محمد طلعت رئيسًا - وليد رمضان، نائب أول - عاهد المنصورى، نائب ثانٍ - حسن عفيفي، سكرتيرًا عامًا" وأية تصريحات إعلامية خارج هؤلاء الأعضاء لا تمثل الشُعبة أو قطاعها بالكامل.

وأشادت الشُعبة بدور التجار في هذا القطاع، في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية، والسعي للبيع بهامش ربح بسيط من أجل دعم المواطنين والحركة التجارية.

الاستفادة من مشروع الرعاية الصحية

وطالبت الشُعبة منتسبيها بضرورة الاستفادة من مشروع الرعاية الصحية بالغرفة، والذي يفيد التجار وأسرهم لما له من أهمية كبيرة على الصعيد الطبي، وأن هناك إدارة مختصة بالغرفة بهذا المشروع يستطيع التجار زيارة الغرفة والاشتراك به وفي النظام الذي يتناسب مع كل تاجر وأسرته، حيث يوجد 5 أنظمة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة كل نظام له تفاصيله الخاصة.

غرفة القاهرة التجارية ش عبة تجار المحمول الحركة التجارية اسعار الصرف أيمن العشري

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