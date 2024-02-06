الغرف التجارية تكشف الحل النهائى لأزمة الدولار وانخفاض الأسعار

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرف التجارية، إن أزمة الدولار كانت بسبب قيام بعض التجار بتخزين الدولار والمتاجرة فيه، وأصبح الطلب على الدولار كثيرًا والمعروض قليلًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن جميع التجار أصبحوا يسعرون المنتجات وفقًا للدولار سواء بالصعود أو الهبوط، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء سيؤدي للهدوء بالأسواق.

الحل الوحيد لانخفاض الأسعار

وأكد أن الحل الوحيد حتى تنخفض الأسعار بشكل كبير هو توفير الدولار من البنوك بأي أسعار للتجار والمستوردين لضرب السوق السوداء ولو استمر ذلك لمدة 3 أو 4 أشهر ستعود الأسواق للهدوء.