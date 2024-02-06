اتحاد الغرف التجارية: أسعار السلع ستشهد انخفاضا قبل حلول رمضان.. ولدينا أرصدة كافية

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش توفير السلع الغذائية لشهر رمضان بحضور رؤساء الغرف الصناعية والتجارية علي مستوي الجمهورية.

وأضاف عز، في تصريحات خاصة للدستور أن الاجتماع تطرق أرصدة السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان لتوفيرها بالأسواق بأسعار تناسب مختلف الفئات.

وأوضح عز، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لإنشاء معارض “اهلا رمضان” في المحافظات، كذلك بدء تنفيذ المنافذ بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلي 20%.

وأكد علي توافر جميع السلع الغذائية مع توافر أرصدة من السلع الأساسية تكفي لمدة ٤ أشهر مقبلة، مشيرا إلى أنه بحاول رمضان ستشهد أسعار السلع تراجعا بسبب تراجع أسعار الدولار مع دخول كثير من السلع مع الافراجات التي تمت خلال الأيام الماضية.

وأكد علي إتاحة عدد كبير من السلع الغذائية بأرصدة تتجاوز الـ٤ أشهر خاصة من الزيت واللحوم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مجازر جديدة في عدد من الدول الإفريقية تضاف إلي المجازر المعتمدة من أمريكيا الجنوبية وستكون اسعارها مقاربة بأسعار اللحوم القادمة من الهند.

وقال إن البضائع الموجوده بالمواني سيفرج عنها مجرد توافر الدولار بالسعر الموجود في السوق حاليا وسيكون تأثيرها علي الأسعار سريعا وسيظهر في السوق خاصة بعد تراجع الدولار من ٧٥ إلي ٥٤ جنيه.

وشدد على أن أسعار السلع ستبدأ في الانخفاض خلال فتره تترواح من إسبوعين إلي ثلاثة بشرط استمرار أسعار الدولار في الانخفاض لكي ينعكس علي الأسعار في السوق المصري.

رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع

كان مجلس الوزراء عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعا، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.