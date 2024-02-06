عاجل.. "الدستور" تكشف كواليس اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى

شهدت الساعات الماضية تحولًا مفاجئًا فى موقف الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن هوية المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول، خلفًا للبرتغالى روى فيتوريا، الذى رحل عن المنصب بعد توديع «الفراعنة» بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣، من دور الـ١٦.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة، لـ«الدستور»، إن المناقشات الأخيرة داخل أروقة «الجبلاية» أسفرت عن الاستقرار على إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطنى لمدير فنى مصرى.

وأضاف المصدر أنه تم طرح أسماء مجموعة من المدربين المصريين على طاولة مناقشات اتحاد الكرة، لتولى مهمة تدريب «الفراعنة» فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم حسام حسن، المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر، وعلى ماهر، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، وأيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا كليوباترا، وأحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة.

وحسب المصدر ذاته، نال حسام حسن غالبية أصوات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم الاستقرار عليه لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، خاصة مع امتلاكه خبرة تدريبية مع المنتخبات، فقد سبق له تدريب منتخب الأردن، ووصل به إلى المباراة الفاصلة فى تصفيات كأس العالم ٢٠١٤.

وعلمت «الدستور» أن التحول فى موقف اتحاد الكرة بشأن هوية المدير الفنى لمنتخب مصر، جاء بعد فشل كل مساعى الضغط على هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب فرنسا للسيدات، لتولى تدريب منتخب مصر الآن، دون الانتظار إلى ما بعد استكمال مهمته مع منتخب فرنسا فى منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، التى تقام فى باريس خلال الصيف المقبل، وفق ما طلبه فى المفاوضات.

وجاءت رغبة مسئولى «الجبلاية» فى غلق ملف المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول، على ضوء ارتباط «الفراعنة» بالمشاركة فى دورة ودية دولية بالإمارات، منتصف مارس المقبل، رفقة كرواتيا وتونس ونيوزلندا.

وتأتى مشاركة منتخب مصر فى هذه الدورة الودية استعدادًا لخوض مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦، أمام منتخبى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى يونيو المقبل.

وفى السياق ذاته، ما زالت المناقشات مستمرة بين أعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم، حول أسماء المدربين الذين سيتم اختيارهم لخوض فترة معايشة بأوروبا، فى إطار تجهيز مجموعة من المدربين الوطنيين المؤهلين لتولى قيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.