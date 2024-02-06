استشارى أسرى يوجه نصائح للزوج لخلق توازن بين علاقته بوالدته وزوجته

وجّه الدكتور عمرو شليل، استشاري العلاقات الأسرية، عدة نصائح للزوج لخلق توازن بين تعامله مع والدته وزوجته، مشيرًا إلى أنه على الزوج استشارة والدته إذا كانت ذات خبرة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أغلب مشاكل الأمهات أنها ترى أن ابنها أفضل واحد في العالم وترى دائمًا أن زوجته أقل منه، موضحًا أن بعض الأزواج يبحثون عن زوجة تشبه والدتهم في الجانب الأخلاقي ويبحثون عن السعادة معها.

يجب على الزوج أن يكون حبيبًا لوالدته في البر فقط

وتابع، أن الولد دائمًا يكون مميزًا لدى الأم خاصة في مصر ويكون حبيب أمه، ويجب أن يكون حبيب أمه في البر فقط، ويجب على الأم تعليمه الأخلاق واحترام الزوجة لأن الزواج يعتبر حياة ثالثة للزوج، مؤكدًا أنه على الأم أن لا تتسلط على حياة نجلها وزوجته حتى لا تؤدي لإفسادها.